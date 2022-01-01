Наставник МБК «Николаев» анонсировал кадровые изменения в команде: «Будем менять состав»

Исполняющий обязанности главного тренера МБК «Николаев» Александр Цикалюк рассказал, что в команде произойдут кадровые изменения в составе.

Об этом сообщает «Basket.com.ua».

Напомним, что МБК «Николаев» проиграл в гостях «Киев-Баскету» и продолжил свою серию поражений.

- У нас есть проблемы в ростере. Нет хорошей замены на каждой позиции. Нас покинули два игрока, Бриджмен и Кальниченко. Но это не самая большая проблема. Команда сегодня не показала какой-то характер, независимо от состава. Это нужно менять. Надеюсь, что приступим к работе уже с другим настроением. Я максимально недоволен работой, особенно во второй половине. Нет смысла обсуждать статистику. Команда проиграла по всем параметрам, если такой счет. Будем менять состав, менять людей. Это произойдет в ближайшее время в будущем, чтобы улучшить игру. Мы не сдаемся и не опускаем руки. Ни руководство, ни тренерский штаб.