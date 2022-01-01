Наставник МБК «Николаев» анонсировал кадровые изменения в команде: «Будем менять состав»

Исполняющий обязанности главного тренера МБК «Николаев» Александр Цикалюк рассказал, что в команде произойдут кадровые изменения в составе.
Об этом сообщает «Basket.com.ua».
Напомним, что МБК «Николаев» проиграл в гостях «Киев-Баскету» и продолжил свою серию поражений.
- У нас есть проблемы в ростере. Нет хорошей замены на каждой позиции. Нас покинули два игрока, Бриджмен и Кальниченко. Но это не самая большая проблема. Команда сегодня не показала какой-то характер, независимо от состава. Это нужно менять. Надеюсь, что приступим к работе уже с другим настроением. Я максимально недоволен работой, особенно во второй половине. Нет смысла обсуждать статистику. Команда проиграла по всем параметрам, если такой счет. Будем менять состав, менять людей. Это произойдет в ближайшее время в будущем, чтобы улучшить игру. Мы не сдаемся и не опускаем руки. Ни руководство, ни тренерский штаб.
- Будем пытаться сделать максимально возможное, чтобы улучшить показатель команды в этом сезоне. Сезон неуспешный, хотя юбилейный и это очень обидно. Особенно перед нашими болельщиками, одними из лучших в Украине. Не хочется оправдываться. Обещаю, что команда будет меняться в положительную сторону. Признателен, когда у нас полный зал. В Николаеве фанатская база одна из самых масштабных. Люди ждут результата. Все верят в команду. Они хотят, чтобы команда выигрывала. Руководство и тренерский штаб будет стремиться к этому. Клуб, который так много лет существует, не может быть на последнем месте в турнирной таблице, - сказал Цикалюк.