«Шахтер» купит бразильца из «Аякса» за 18 миллионов евро, - СМИ

Украинский «Шахтер» завершил переход вингера нидерландского «Аякса» Давида Нереса.

Об этом сообщает «Трибуна» со ссылкой на журналиста Николо Скиру.

Сумма трансфера составляет 18 миллионов евро. Контракт 24-летнего игрока рассчитан до 2026 года.

Нерес – воспитанник «Сан-Паулу». Перешел в «Аякс» в январе 2017. В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 22 матчах. Сыграл 7 матчей за сборную Бразилии, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Бразилец играет на позиции правого вингера, но иногда его задействуют слева. Сайт Transfermarkt оценивает футболиста в 22 миллиона евро.

Бразилец стал известен широкой футбольной общественности в сезоне 2018-2019, когда был одним из ведущих игроков «Аякса» и помог клубу дойти до полуфинала Лиги чемпионов. После этого он мог перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Атлетико Мадрид», но остался в «Аяксе». В составе «Шахтера» Нерес станет одиннадцатым бразильцем, если не считать натурализованного Жуниора Мораеса.