В МБК «Николаев» вернулся американский тренер Терренс Мерфи, он будет помогать Цикалюку

Ассистентом главного тренера МБК «Николаев» станет американец Терренс Мерфи.

Об этом сообщается в Instagram клуба, пишет НикСпорт.

До этого Цикалюк работал без ассистентов (если не считать тренера по физподготовке Алексея Огаркова), назначение Мерфи должно ему помочь и добавить команде мотивации. Терренс ранее отличался своей энергетикой и заряженностью на игру.

Напомним, что Мерфи уже был ассистентом главного тренера МБК при Виталии Черние, но покинул команду в 2020 году, когда тренерский штаб возглавил Валентин Берестнев. До возвращения в «Николаев» Мерфи работал в детской школе «Киев-Баскета». Ранее его сильными сторонами называли работу с защитниками и поиск новых игроков.

Журналист Александр Прошута в своем телеграм-канале сообщил, что «Николаев» вел переговоры с иностранными кандидатами на должность главного тренера, но это не увенчалось успехом.