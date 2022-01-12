Главный конкурент украинского футболиста ушел из «Эвертона»

Люка Динь Защитник английского «Эвертона» Люка Динь переходит в «Астон Виллу».

Об этом сообщает «Трибуна».

Сумма трансфера составит 27 миллионов евро. «Вилла» и Динь достигли соглашения по личному контракту. Футболист сейчас направляется в Бирмингем, где пройдет медосмотр. Ранее француз заявил о желании уйти из «Эвертона».

Напомним, что «Эвертон» зимой усилился украинским левым защитником Виталием Миколенко. Украинец рассматривался в качестве замены Диню, теперь у Миколенко появится шанс проявить себя.

Ранее сообщалось, что Миколенко нужно улучшить знания английского языка, чтобы освоиться в новой обстановке.