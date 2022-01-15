Итальянский клуб «Дженоа» уволил украинского футболиста Шевченко с должности тренера

Итальянский клуб «Дженоа» уволил с должности главного тренера – бывшего игрока, а затем и тренера национальной сборной Украины по футболу Андрея Шевченко. В должности он пробыл чуть больше двух месяцев.

Об этом заявили на сайте футбольного клуба.

«Клуб благодарит тренера и его команду за упорную работу, которую они выполняли в течение последних месяцев», — говорится в заявлении.

Отметим, что тренером «Дженоа» Шевченко стал в начале ноября 2021 года. На тот момент клуб в первенстве Италии занимал 17 место среди 20 команд. За 2 месяца работы нового тренера команда лучших результатов не показала, и занимает 19-е место.

В то же время, незадолго до назначения Шевченко новой владелицей команды стала американская инвестиционная компания 777 Partners. Ее глава Джош Вандер заявлял, что рассчитывает вернуть «Дженоа» на вершину итальянского футбола.

Клуб «Дженоа» представляет город Генуя. В своей истории эта команда 9 раз становилась чемпионом Италии. Однако эти достижения датируются еще первой половиной прошлого столетия.

Напомним, что ранее закончился контракт у Андрея Шевченко, который возглавлял футбольную сборную Украины с 2016 по 2021-й год. Под егоруководством сборная Украины впервые в истории сыграла в ¼ чемпионата Европы, но проиграла сборной Англии со счетом 0: 4.

Справка

Андрей Николаевич Шевченко родиля 29 сентября 1976 года. Украинский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции нападающего. Заслуженный мастер спорта Украины.

Шевченко играл в качестве нападающего за киевское «Динамо», «Милан», «Челси» и сборную Украины. С февраля по июль 2016 года был ассистентом тренера сборной Украины, которой в то время руководил Михаил Фоменко. В июле 2016 года, вскоре после выбывания сборной из Евро-2016, Шевченко был назначен главным тренером сборной Украины.