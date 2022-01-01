Первую ракетку мира Джоковича депортируют из Австралии – он нарушил карантин и пытался это скрыть

Первую ракетку мира среди мужчин, теннисиста Новака Джоковича депортируют из Австралии, поскольку суд Мельбурна стал на сторону властей в деле об отмене визы для спортсмена. Принятое решение не подлежит апелляции.

Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на мельбурнскую газету The Age.

Следовательно, спортсмен не сможет принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису, который стартует 17 января.

Решение в визовом процессе по Джоковичу принимало жюри в составе трех судей, заседание проходило онлайн. Второй иск на отмену визы подал министр иммиграции Австралии Алекс Гоук.

Ранее, 6 января Джокович прилетел в Мельбурн для защиты титула чемпиона Australian Open, но ему аннулировали визу, поскольку он не прошел вакцинацию. Его отправили в гостиницу на карантин и планировали депортировать, однако 10 января Джокович выиграл суд.

12 января Новак Джокович признал, что в документах, предоставленных при въезде в Австралию, были ошибочные данные. Спортсмен уверяет, что ошибка возникла из-за «человеческого фактора». Заполняя въездную декларацию, спортсмен отметил, что за 14 дней до прибытия в Австралию (6 января) он не был в других странах. Но оказалось, что в этот период он летал из Белграда в Испанию. Также теннисист признался, что встречался с журналистами и делал фотосессию, несмотря на положительный тест на COVID-19. 14 января Австралия повторно аннулировала визу Джоковичу.