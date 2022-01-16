МБК «Николаев» проиграл на последних секундах матча из-за сомнительного судейского решения

В чемпионате Украины в Суперлиге МБК «Николаев» 16 января играл в гостях против «Запорожья».

«Запорожье» - МБК «Николаев» - 73:72 (24:16, 21:23, 10:11, 18:22) З: Сизов 22, Мальчевский 14, Френсис 10+11 подборов, Удрас 10+10 подборов, Джозеф 7, Максвелл 6, Михеев 4, Титов. Н: Радунич 19+9 подборов, Уокер 17+8 подборов+6 передач, Херст 15, Барнис 7, Тищенко 7, Кожемякин 4, Онуфриев 3, Хохоник, Дубоненко.

Николаевцы провели не самый зрелищный матч, но держались на уровне с соперником. Запорожцы временами отрывались в счете на несколько очков, однако МБК их догонял и держал на «расстоянии» в одну атаку.

Все решилось в последние 10 секунд игры. У «Николаева» было 5 секунд на атаку и Херст, которому активно мешали соперники, каким-то чудом забросил с ближней дистанции. Разница в счете +1 для Николаева. После тайм-аута «Запорожье» доверяет последнее владение Сизову, тот в проходе упирается в николаевцев, и судьи свистят о нарушении. Сизов реализует оба штрафных броска и выводит свою команду вперед. «Николаев» получил еще один шанс на атаку, но в этот раз Херст не смог забросить.

Вопросы вызывает судейское решение по фолу на Сизове. Нарушение дали Херсту за то, что он толкал Сизова. Однако Херст если и касался противника, то контакт не тянул на нарушение. Сизов во время прохода сместился в сторону и уперся в Радунича. Теоретически фол могли дать хорватскому центровому МБК, который стал на пути у Сизова, но судьи дали нарушение Херсту.

Серия поражений «Николаева» достигла 11 матчей. Следующую игру МБК «Николаев» проведет дома 20 января против «Харьковских соколов».