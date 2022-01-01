В Николаеве дважды за неделю горело бывшее здание Центрального райсуда

В Николаеве за эту неделю дважды случались пожары в бывшем здании Центрального районного суда на улице Потемкинской.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Сергей Жолонко.

«Печально, что здание, принадлежащее государству (в лице Государственной судебной администрации), уже седьмой год, как превратилось в постоянно действующий притон. Более того – в сплошную двухэтажную алко- и наркоуборную», - сообщил Жолонко.

По предварительным данным, возгорание случилось в одном из подвальных помещений здания, его потушили спасатели. Причина пожара сейчас выясняется.

Напомним, как сотрудникам Центрального райсуда пришлось покинуть старое здание по улице Потемкинской, поскольку оно было признано аварийным и там стало небезопасно находиться. В сентябре 2015 года суд переехал в новое здание по улице Декабристов, 41/12, которое специально реконструировали под его нужды. Позже для суда решением правительства передали одно из помещений Николаевского судостроительного завода.