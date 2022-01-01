Президент МБК «Николаев» рассказал, как он собирается вывести клуб из игрового кризиса

В МБК «Николаев» заявили, что не будут отпускать легионеров и сдаваться до конца сезона. В клубе ищут нового главного тренера, который поможет комплексно развивать МБК.

Об этом рассказал президент МБК «Николаев» Роман Сербенов, передает клубная пресс-служба.

- Мы не ищем пожарного. Не хотим закрывать какие-то дыры на остаток сезона. Мы в поиске тренера, который поможет нам с построением клубной системы. Который будет заниматься с тренерами дубля, тренерами академии. Понятно, что мы не махнули рукой на текущий сезон, но нам важна и планомерная работа на будущее.

- Мальчиками для битья в Николаеве никто не будет. Да, сезон складывается неудачно. Наслоились многие обстоятельства. Мы с себя ответственность не снимаем. Можно сказать, что клуб сейчас в процессе перестройки, и мы ни на секунду не перестаем работать ни над построением будущего, ни над исправлением текущей ситуации, - говорит Сербенов.

По его словам, за последние 20 лет накопилось много бытовых вопросов, которые тоже необходимо решать.

- Благодаря поддержке наших спонсоров – в первую очередь, это «Техноторг» и «Ника-Тера» – у нас стабильная ситуация. На данный момент, кроме команд-грандов, бюджет у всех сопоставим. Более того, я убеждаюсь, что бюджет решает далеко не все. Тренеры, создавшие рабочую систему, вполне могут конкурировать с намного более богатыми командами, - считает Сербенов.

По его словам, экс-тренер команды Арнис Вецвагарс оказался не готов к украинским реалиям.

- Мы работаем над ошибками, которые были допущены. Я засыпаю и просыпаюсь с баскетболом. С августа мы ни на секунду не приостанавливаем просмотр игроков. Плюс разрабатываем комплексный подход… По игрокам нам нужен, в первую очередь, атлетичный четвертый номер. Мы сейчас на финальной стадии переговоров, - отметил Сербенов.

В чемпионате Украины МБК «Николаев» идет на последнем месте с 4 победами и 20 поражениями. Клуб обновил рекорд чемпионата Суперлиги по выездным поражениям, с учетом прошлого сезона их уже 20 подряд. Впрочем, последний проигрыш «Запорожью» случился, в том числе, из-за сомнительного судейского решения.