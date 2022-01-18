В МБК «Николаев» намерены создать на базе клуба баскетбольную академию

Роман Сербенов - слева Президент МБК «Николаев» Роман Сербенов анонсировал, что в клубе создадут баскетбольную академию, которая будет готовить кадры для команды.

Об этом сообщили в пресс-службе МБК «Николаев».

- На базе клуба будет создана академия. Она будет работать таким образом, что в нескольких районах города, в спортзалах школ будут работать группы. У нас есть свои воспитанники, которые хотят работать с детьми. Это Владислав Тонченко, Павел Ревзин – хоть он и не воспитанник «Николаева», но здесь с юного возраста. Надеемся привлечь к этому вопросу Алексея Онуфриева после завершения карьеры. Есть еще молодые ребята, они и будут набирать новые группы. Также мы организуем школьную лигу, чтобы количество ребят, вовлеченных в баскетбол, было максимальным, - говорит Сербенов.

В клубе намерены развивать систему для молодых игроков, чтобы они могли получить опыт и образование.

- Сейчас ведем переговоры с одним из вузов города, чтобы, помимо места во второй команде, мы могли предложить ребятам сдать вступительные экзамены и получать высшее образование.

- Сейчас дубль – это, однозначно, структура МБК «Николаев». В дальнейшем будет создана и команда в первой лиге, чтобы игроки могли проходить все ступени, начиная с академии и до команды Суперлиги в Николаеве.

Напомним, ранее президент МБК «Николаев» рассказал, как он собирается вывести клуб из игрового кризиса.