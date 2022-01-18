«Дал бы ему прикурить, чтобы никто не видел»: Николаевский «динамовец» считает, что его коллега должен был расправиться с журналистом

Николаевский футболист киевского «Динамо» Денис Попов поделился мыслями о скандалах, в которые попал нападающий «Миная» Евгений Селезнев.

Об этом сообщает «Трибуна».

Ранее бывший форвард сборной Украины по футболу Евгений Селезнев стал угрожать ведущему YouTube-канала «ТаТоТаке» Андрею Сенькиву. До этого Сенькив рассказал о скандалах с участием Селезнева.

В одном из случаев Сенькив раскритиковал Селезнева за резкие выражения после матча, которые снял очевидец и выложил в сеть. Потом Селезнев позвонил Сенькиву и стал тому угрожать. Полиция открыла по этому факту уголовное производство.

– Как я понял, это была провокация. Я видел видео, где человек идет и снимает землю, а звук записывается. Это неправильно, по-крысиному. Чего хотел этот журналист добиться? Кому-то лучше он сделал? Сейчас полиция подключилась, - говорит Попов.

– Если бы Селя был поумнее, то он бы приехал, нашел его (Сенькива) сам и где-то бы ему дал прикурить, чтобы никто не слышал и не видел. А вот этот звонок был лишним. Надо было чуть-чуть умнее сделать это и все, – сказал Попов.

Напомним, что Попов родился в селе Мигия на Николаевщине, там же и в Первомайске он делал первые шаги в футболе.