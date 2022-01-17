Во Львове собираются построить 10-тысячный спорткомплекс для чемпионата Европы по баскетболу

Во Львове намерены построить спортивный комплекс на 10 тысяч мест. В нем рассчитывают провести украинскую часть чемпионата Европы 2025 года по баскетболу.

Об этом сообщил в Facebook глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Напомним, что Украина претендует на проведение Евробаскета, но еще не получила подтверждение, т.е. соревнование могут отдать и другим странам. Для того, чтобы претендовать на турнир, нужны как минимум две арены с большой вместимостью. Их в Украине сейчас нет, но планируют построить во Львове, Киеве и Днепре. Вероятно, что Украине дадут провести часть Евробаскета – одну или две группы (несколько матчей) и пару поединков плей-офф.

Спорткомплекс во Львове планируют построить возле стадиона «Арена Львов». Работы начнут в этом году в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка». Сейчас ведутся геодезические работы и составление проектно-сметной документации. Львов 17 декабря посетила делегация от организации ФИБА – Европа.

«В главном зале нового спорткомплекса смогут проходить игры по зимним видам спорта: хоккей, следж-хоккей (параолимпийский вид хоккея), фигурное катание, шорт-трек, керлинг. А также он сможет принять баскетбол, волейбол, гандбол, футзал, теннис, флорбол».

«Главный зал легко сможет трансформироваться для проведения соревнований по боксу, борьбе, ММА (смешанным боевым искусствам), восточным единоборствам, тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, а также для проведения культурных мероприятий. Также в этих залах смогут проводить соревнования по спортивной и художественной гимнастике, спортивным танцам, киберспорту», - сообщил Козицкий.

Возле спорткомплекса в перспективе могут построить гостиницы для болельщиков и туристическую инфраструктуру.

Отметим, что теоретически новый спорткомплекс во Львове сможет собрать большую аудиторию только на концертах популярных музыкальных исполнителей. Во Львове нет профессиональных спортивных команд серьезного уровня, которые могли бы претендовать на многотысячную аудиторию. Возможно, этот спорткомплекс станет ареной для баскетбольной и хоккейных сборных Украины во время международных матчей.