В Киеве для Евробаскета-2025 построят арену на 16 тысяч зрителей – чемпионат назвали приоритетом для Зеленского

Украина сделает все, чтобы быть готовой к проведению матчей мужского чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году (Евробаскета).

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время встречи с представителями ФИБА Европа, сообщили в ОП.

Представители ФИБА Европа прибыли в Украину для оценки состояния готовности к проведению соревнований в Киеве и Львове, заявленных Федерацией баскетбола Украины как города, которые будут принимать чемпионат.

На встрече Кирилл Тимошенко напомнил, что в конце сентября 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом ФИБА Европа Тургаем Демирелем, в ходе которых заверил, что Украина выполнит все требования для проведения Евробаскета-2025. Проведение Евробаскета-2025 в Украине является одним из приоритетов Владимира Зеленского, сообщил Тимошенко.

- Строительство спортивных арен, в частности, для проведения Евробаскета, является одним из флагманских проектов в программе Президента Украины «Большое строительство». И Владимир Зеленский постоянно контролирует эти вопросы, сроки постройки объектов. Кроме того, для реализации этих проектов у нас есть прекрасное взаимодействие центральных и местных властей, – отметил Тимошенко.

Он рассказал о планах постройки в Киеве многофункциональной спортивной арены на 15 тысяч 880 зрителей, которая будет расположена на левом берегу Днепра, возле Международного выставочного центра. Ввод ее в эксплуатацию ожидается в декабре 2024 года. Поблизости планируется создать большую парковую зону.

Ранее сообщалось, что подобную арену на 10 тысяч зрителей начнут строить во Львове. По словам Тимошенко, кроме этих арен строят многофункциональные комплексы, рассчитанные на меньшее количество зрителей, еще в нескольких украинских городах.

Напомним, что Украина претендует на проведение Евробаскета, но еще не получила подтверждение, т.е. соревнование могут отдать и другим странам. Окончательное решение о месте проведения Евробаскета-2025 примут 29 марта 2022 года в Мюнхене.