МБК «Николаев» пригласил двух новых легионеров – в их числе экс-игрок «Киев-Баскета» и «Прометея»

Новичком МБК «Николаев» станет американский атакующий защитник Морис Крик. Ему 31 год, рост 195 сантиметров.

Об этом сообщили в пресс-службе МБК «Николаев».

Морис Крик хорошо известен украинским болельщикам по выступлениям за «Киев-Баскет» (16,2 очка+3,8 подбора+3,8 передачи в среднем за игру в сезоне 2018/19) и «Прометей» (16,1+3,2+1,8 в среднем за игру в сезоне 2019/20). Прошлый сезон Крик провел в составе румынского клуба «Стяуа» – 13.5+4.2+2.6 в среднем за 24 игры. Мориса еще ждет медицинское обследование.

Морис Крик за свою студенческую карьеру играл за университеты «Индианы» (Indiana Hoosiers), и «Джорджа Вашингтона». Его сокомандниками были известный игрок НБА Виктор Оладипо, Йоги Феррел и Коди Зеллер. За свою профессиональную карьеру в Европе новичок «Николаева» поиграл за датский «Копенгаген», команды в Нидерландах, финский «Кобрат» и израильский «Маккаби Ход Хашарон».

Как пишет сайт «Basket.com.ua», также николаевцы подписали контракт с американским форвардом Тристином Уолли (25 лет, 201 см).

Уолли – воспитанник университета Арканзаса, в выпускном сезоне 2018/2019 набирал 7,4 очка, 5,6 подбора и 1,3 передачи. Ранее он играл в Грузии за БК «Титеби», в Швеции за «Лулео» и в кипрском АПОПе. Этот сезон игрок начал в клубе итальянской Серии А2 «Урания Милан», в котором за 4 матча набирал в среднем 5,3 очка, 3,3 подбора и 1,8 передачи, однако в конце октября контракт с ним был расторгнут.

Крик и Уолли станут пятым и шестым легионерами в составе МБК. По регламенту чемпионата, на матч можно заявить максимум пять легионеров. Вероятно, кто-то из нынешних иностранцев уйдет из МБК.

Ранее президент МБК Роман Сербенов говорил, что клуб ищет «атлетичного четвертого номера».