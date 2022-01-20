На базе МФК «Николаев» так и не создали коммунальное предприятие – потеряны три месяца времени, финансирования нет

МФК «Николаев» до сих пор не был передан в коммунальное управление мэрии города – для преобразования клуба необходимо на сессию горсовета еще раз вынести проект решения с правками в уставе.

Об этом рассказала директор общественного союза МФК «Николаев» Марина Гришина, пишет «UA-Футбол».

Ранее, 21 октября городской совет принял решение о создании КП и утвердил устав предприятия, в которое преобразовали МФК «Николаев». Планировалось сделать так, чтобы это коммунальное предприятие было преемником общественного союза. Гришина указала, что новый проект решения готовят на сессию 27 января.

- Я контактировала с сотрудниками горсовета, они сказали, что директора назначают, он регистрирует предприятие и далее разрабатывается штатное расписание, КП наполняется сотрудниками и так далее. Уже в процессе, когда готовы были идти и регистрировать, выяснилось, что регистрирует КП только мэр, а он, как известно, около двух месяцев был на больничном. Две недели назад документы были поданы на регистрацию юрлица. В результате получили отказ, так как в уставе не прописана сумма уставного капитала. Сейчас мы на том этапе, на котором были 21 октября, - говорит Гришина.

Отмечается, что на сегодня ситуация в клубе критическая – команда еще не сформирована, финансирования до сих пор нет.

- Нужно уже собирать команду. Мы селекционный сбор планировали провести еще в декабре, он не состоялся из-за отсутствия финансирования. Потом планировали 10 января собрать команду. Первый матч мы должны играть 18 марта с «Таврией».

- Если ждать регистрации КП, финансирования, то команда может физически не успеть подготовиться. С игроками, как известно, расторгли контракты 17 ноября, но с условием, что при регистрации коммунального предприятия появится возможность снова их взять на работу. Все зависло. У предыдущего спонсора, который финансировал команду последние 7 лет, это завод «Экватор», нет возможности. Нарушается преемственность, если сейчас ничего не получится, то история клуба прерывается. Сложилась катастрофическая ситуация, - заключила Гришина.

Напомним, ранее исполнительный комитет Николаевского горсовета одобрил поддержку МФК «Николаев» - 111,7 миллиона гривен на 2022-2025 годы. Теперь вопрос должны рассмотреть депутаты Николаевского горсовета на сессии.

Ранее МФК «Николаев» прекратил сотрудничество с тренерским штабом и назначил нового наставника. Также клуб пропустил три последних матча в осенней части чемпионата. Летом МФК «Николаев» по инициативе руководства понизился в классе – перешел из первой лиги во вторую. В связи с этим уже один раз проводили омоложение состава, опытных футболистов заменили игроки возрастом 17-23 года. Главой наблюдательного совета МФК «Николаев» является депутат городского совета Сергей Кантор. После наступления кризиса в клубе публичные комментарии относительно МФК стала давать Марина Гришина, а не Кантор. До этого момента её имя редко упоминалось в СМИ.