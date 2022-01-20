МБК «Николаев» сенсационно обыграл «Харьковских соколов» и прервал серию поражений

В украинской баскетбольной Суперлиге МБК «Николаев» 20 января прервал серию из 11 поражений подряд. МБК обыграл «Харьковских соколов» – одного из претендентов на медали.

Об этом сообщает «НикСпорт».

МБК «Николаев» - «Харьковские соколы» – 71:63 (23:15, 12:19, 14:15, 22:14) МБК: Радунич 17+9 подборов, Херст 15+5 подборов, Крик 11, Уокер 8, Барнис 8+5 подборов, Онуфриев 7, Кожемякин 3, Тищенко 2+5 подборов, Дубоненко, Хохоник. Х: Девис 16, Зечевич 16+13 подборов, Симонс 12, Никитин 9, Махони 6+8 подборов, Граф 4, Глебов, Буренко, Кузнецов.

Сюрпризом для гостей стал рывок «Николаева» в первой четверти 17:1. Харьковчане приехали в роли фаворита, но ничего не забили на старте поединка. Тренер «Соколов» Плеханов исправил ситуацию двумя тайм-аутами, в итоге преимущество «Николаева» постепенно растаяло.

Однако настрой николаевцев помог постоянно вести в счете, хоть и без большого отрыва. Агрессивная игра в защите (10 перехватов) дала результат – гостям было сложно попадать при таком сопротивлении. Мотивация была видна хотя бы по тому, как Онуфриев и Барнис бросались на паркет в борьбе за мяч, а Тищенко отзащищался против «маленького», не позволив обыграть себя на дриблинге.

К тому же николаевцы отыгрались после «нокдауна» в начале последней четверти, когда «Соколы» повели +7. За минуту до конца игры благодаря трехочковому Херста уже «Николаев» повел +8. Отметим и атмосферу в «Надежде», когда болельщики криками и шумом подействовали на харьковчан – во многом из-за этого те не попали штрафные броски в важные моменты.

Фото – Facebook-страница МБК «Николаев»

В составе МБК дебютировал американец Морис Крик, первая игра не стала показательной. Он набрал 11 очков и допустил несколько потерь. Впрочем, Крик показал, что пригодится команде как хороший шутер и соперникам нельзя его оставлять без опеки.

Эта победа стала первой для наставника николаевцев Александра Цикалюка в карьере главного тренера МБК.