Нацкомитет утвердил состав сборной Украины на зимние Олимпийские Игры в Пекине – Николаевскую область представит один спортсмен

Этой зимой 45 спортсменов представят Украину на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, это на это на 12 атлетов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.

Спортсмены будут представлять Украину в 12 спортивных дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

В состав Олимпийской команды входят четыре Олимпийских чемпиона, а именно: биатлонистки Елена Белосюк (Подгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко, а также 3 призера Юношеских Олимпийских игр – фигуристы Александра Назарова и фигуристы Александра Назарова.

Отметим, что Николаевскую область в сборной представляет только один спорстмен - фристайлист Александр Абраменко. На его счету уже есть одна золотая медаль зимних Олимпийских игр в 2018 году.

В состав делегации также вошли 26 тренеров, 10 врачей и массажистов, 7 представителей технического персонала.

Учитывая, что все олимпийские объекты зимних Игр-2022 будут поделены на 3 кластера – Пекин, Яньцин и Чжанцзякоу, участники соответственно будут размещаться в 3-х Олимпийских поселках, где решение всех организационных, управленческих, коммуникационных и логистических вопросов связанных с пребыванием команды и ее информационным обеспечением будут осуществлять 7 представителей административного персонала.

Напомним, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт считает, что и одна медаль будет хорошим результатом для сборной Украины на Зимней Олимпиаде в Пекине.

Как известно, на летних Олимпийских играх в Токио украинские спортсмены выиграли 19 наград. В частности, одну «золотую» медаль, шесть серебряных и 12 бронзовых.