МБК «Николаев» в домашнем матче уступил «Днепру»

В матче регулярного чемпионата Суперлиги БК «Днепр» на выезде обыграл «Николаев» со счетом 76:68.

Об этом сообщает Sportarena.

Днепряне еще в первой четверти обеспечили себе комфортное преимущество, победив с отрывом в 14 очков. Во втором и третьем отрезках игры «Николаев» сократил отставание, но все же гости добыли комфортную победу.

Наиболее результативным игроком матча стал Матей Радунич из Николаева, который набрал 18 очков. Лучший в составе «Днепра» по очкам — Сергей Павлов (16).

БК «Днепр» занимает четвертое место турнирной таблицы Суперлиги. Николаев — на последней позиции.

Николаев — Днепр — 68:76 (14:28, 20:17, 17:12, 17:19)

Н: Радунич (18 + 9 подборов), Кожемякин (17), Крик (13 + 7 подборов), Тищенко (9), Херст (8)

Д: Павлов (16), Закурдаев (13 + 5 подборов), Крутоус (12 + 6 подборов), Купер (9 + 10 передач), Бобров (7 + 6 подборов)



Фото – Facebook-страница МБК «Николаев»

Напомним, 20 января МБК «Николаев» прервал серию из 11 поражений подряд. МБК обыграл «Харьковских соколов» – одного из претендентов на медали.