Президент Зеленский пожелал украинской сборной удачи на зимних Олимпийских играх в Пекине

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал удачи украинским спортсменам, которые 23 января отправляются на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Видеообращение опубликовано на странице Президента в Instagram.

«Наши олимпийцы, удачи вам на зимних Играх в Китае! За вас будет болеть вся Украина», - написал Зеленский.

В видео он добавил, что за спортсменов будет болеть каждый украинец, ведь Украина – это одна большая семья.

- На правах «родственника» хочу вам пожелать - не болейте, хорошо питайтесь, носите шапку и обязательно побеждайте, и хотя бы иногда звоните своим родителям. Вас провожает холодная зима, но очень теплая Украина, - добавил Президент.

Напомним, Украину на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине представят 45 спортсменов. Это на это на 12 атлетов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.

Николаевскую область в сборной представляет только один спорстмен - фристайлист Александр Абраменко. На его счету уже есть одна золотая медаль зимних Олимпийских игр в 2018 году.