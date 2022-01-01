В Украину прибыл очередной самолет с военной помощью от США

В воскресенье, 23 января, в Киев прибыл самолет, на борту которого находится военная помощь Украине от США.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

«Второй борт в Киеве! Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец», – написал Резников.

Стоит отметить, что Boeing 747 приземлился в аэропорту «Борисполь».

Напомним, первая из нескольких партий пакета помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов долларов США, утром 22 января прибыла в киевский аэропорт Борисполь.

Как известно, что страны Балтии отправят в Украину комплексы «Джавелин» и ракеты «Стингер».

Также сообщалось, что Украина получит от США боевые вертолеты Ми-17.

А 19 января в Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании Вооруженным Силам Украины. В этот раз партнерами были предоставлены новые легкие противотанковые средства.