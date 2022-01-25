Николаевец достойно выступил на крупной покерной серии PokerMatch UA Millions и выиграл почти ₴300 тысяч

Николаевский спортсмен Дмитрий Гусев занял третье место в ивенте Heavyweight РКО, который на минувшей неделе состоялся в рамках крупной покерной серии PokerMatch UA Millions.

Об этом свидетельствуют результаты турнира.

Турнир PokerMatch UA Millions, который включал в себя 11 ивентов, проходил в 5-звездочном киевском отеле Premier Palace. На него съехались спортсмены не только из Украины, но и из других стран.

Дмитрий Гусев принимал участие в ивенте Heavyweight РКО, на который зарегистрировались 130 спортсменов, в том числе экс-игрок футбольного клуба «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди. Победу в ивенте одержал спортсмен из Беларуси Михаил Любашко, который выиграл почти 770 тысяч гривен.

Дмитрий Гусев же занял третье место и увез из турнира 294 тысячи гривен призовых.

– Я благодарен родным и друзьям, которые поддерживают меня в моем хобби, в том числе и на прошедшем турнире. К сожалению, в Украине негативное отношение к покеру формировалось годами, и быстро его изменить не получится. Но, к счастью, мы на пути к этому. Уже сейчас покер официально признан видом спорта. И я надеюсь, что подобные турниры будут все чаще проводиться как в Украине, так и в Николаеве, – отметил Дмитрий Гусев.

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