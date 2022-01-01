Известный николаевский футболист перешел в клуб, принадлежащий российскому миллиардеру

Латвийская «Рига» объявила о трансфере украинского хавбека Владлена Юрченко.

Об этом сообщает «Трибуна».

Условия соглашения с 28-летним футболистом не сообщаются. Ранее он выступал за немецкий «Байер», датский «Вайле», украинские «Зарю» и «Десну», в последней провел часть текущего сезона.

«Рига» заняла 4-е место в чемпионате Латвии. Клуб принадлежит российскому миллиардеру Сергею Ломакину.

По информации проекта «ТаТоТаке», Юрченко предложили зарплату, которую в Украине могут позволить себе платить лишь «Динамо» и «Шахтер». Исключая игроков «горняков» и киевлян, Владлен был бы самым высокооплачиваемым футболистом Украинской премьер-лиги. «Ригу» считают бизнес-проектом, который будет привлекать футболистов для перепродажи в другие европейские чемпионаты.

Напомним, что Юрченко родился в Николаеве и сделал здесь первые шаги в футболе. В 13 лет его заметили селекционеры донецкого «Шахтёра», взрослую карьеру он начал в немецком «Байере».