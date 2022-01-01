Николаевский боксер Деревянченко отказался сменить весовую категорию – он не хочет ввязываться в «жесткую» весогонку

Бывший николаевский боксер Сергей Деревянченко сообщил, что после боя с Карлосом Адамесом ему предложили перейти в первый средний вес.

Об этом сообщает «Спортарена».

- Мне предложили сменить весовую категорию, спуститься вниз, но я отказался. Это возможно, но не знаю, в каком состоянии я буду выходить на ринг, - сказал Деревянченко. - Сейчас мой вес составляет 78-79 килограммов. Я просто его постоянно держу – бегаю, занимаюсь, поддерживаю определенную физическую форму.

- Перед боем с Чарло был лишний вес. Я был не в очень хорошей форме. Перед боями я не скидывал больше 10 килограммов. 78 килограммов – это рабочий вес. В принципе, я так и на бой выхожу, - отметил он.

Напомним, что Сергей трижды претендовал на чемпионство в среднем весе. В декабре Деревянченко проиграл Адамесу решением большинства судей. Украинец потерпел третье поражение подряд. В двух предыдущих титульных боях Сергей проигрывал Геннадию Головкину и Джермаллу Чарло.

Сейчас Сергей выступает в среднем весе, в категории до 72,6 килограмма. Этот вес он должен показать на взвешивании, которое обычно проводят за сутки до поединка. Т.е. он до взвешивания сгоняет вес с 78-79 до 72,6 килограмма, а за оставшееся время до боя восстанавливает кондиции. При современных методиках бойцы могут оперативно сбрасывать и набирать вес. В случае перехода в первый средний вес, Деревянченко пришлось бы сбрасывать вес до 69,9 килограмма, что сложнее и больше вредит здоровью спортсмена. Нередко бывало, что боксеры не успевали восстановить силы после весогонки, из-за чего быстро проигрывали бой.