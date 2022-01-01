Умер известный украинский боксер Вирчис

В возрасте 48 лет умер известный украинский бывший боксер, чемпион Европы Владимир Вирчис.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бокса Украины.

В ГУ НП Киева рассказали, что ночью в полицию Киева поступило сообщение от прохожего о том, что у дома на улице Раисы Окипной он обнаружил повешенным неизвестного мужчину. По указанному адресу срочно прибыла следственно-оперативная группа и скорая.

На месте происшествия полицейские обнаружили тело мужчины без признаков жизни с петлей на шее. Врачи констатировали его смерть, а тело погибшего направили на экспертизу.

Следственно-оперативная группа задокументировала происшествие и изъяла доказательства для проведения необходимых экспертных исследований.

Уже утром в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее муж ночью ушел из дома и не вернулся.

Женщина описала внешность пропавшего и ее пригласили на опознание погибшего, которого обнаружили ночью. В результате было установлено, что погибшим оказался украинский боксер Владимир Вирчис.

По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с отметкой «самоубийство». Продолжается следствие.

Боксер был интерконтинентальным чемпионом по версии IBF (2003 – 2004), интерконтинентальным чемпионом по версии WBO (2005 – 2006).

На профессиональном ринге Владимир Вирчис провел 28 боев и одержал 26 побед (21 нокаутом). В его активе также два поражения.

В 2008 году Вирчис оспаривал право стать обязательным претендентом на пояс WBC с кубинцем Хуаном Карлосом Гомесом. Тот бой украинец проиграл единогласным решением судей, после чего объявил о завершение карьеры.

24 октября 2009 года вернулся на ринг, победив единогласным решением судей в шестираундовом поединке латвийского боксера Эдгарса Калнарса в рамках боксерского шоу в Куксхафене, Германия. После этого боя занимался небольшим бизнесом.

Напомним, что ранее Вирчис выступал в защиту тогдашнего главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства Гандзюк Мангера. В то же время, как пишет журналист Денис Казанский, 27 января у Вирчиса был конфликт с Мангером из-за денег.

«Вчера всемирно известный украинский боксер, бывший чемпион мира Владимир Вирчис пришел на суд к политику Владиславу Мангеру, обвиняемому в убийстве Екатерины Гандзюк. Вирчис публично потребовал у Мангера вернуть долг, на что Мангер попросил Вирчиса «не устраивать сцены», - отметил Казанский.

Как известно, 11 февраля 2019 года главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Сам же Мангер заявил, что происходящее с ним – это политический заказ, и намекнул на причастность к убийству Екатерины Гандзюк народного депутата от «БПП «Солидарность» Николая Паламарчука. Также на одном из заседаний он заявил, что убийство Гандзюк организовал генерал СБУ Даниил Доценко.