120 спортсменов от 6 до 17 лет: В спортгородке в парке Победы провели 12-й чемпионат Николаевщины по киокушинкай каратэ

В субботу, 29 января, в спортивном городке в парке Победы проходит 12-й открытый чемпионат Николаевской области по киокушинкай каратэ. В соревнованиях участвует порядка 120 спортсменов из Николаева, Снигиревки, Первомайска, Новой Одессы, Баштанки, Очакова и Березнеговатое в возрастной категории от 6 до 17 лет.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Глава Николаевского отделения Национального олимпийского комитета Украины Дмитрий Фалько выразил надежду, что сегодняшние соревнования пойдут на наивысшем уровне и наши спортсмены покажут свои наилучшие результаты, ведь они готовились к этому дню целый год.

— В первую очередь, когда выходишь на татами, наверное, следует победить самого себя, а уже потом получится победить своего соперника. Поэтому, я желаю вам побед, и чтобы каждый день вы побеждали по жизни, - обратился Фалько к юным спортсменам и всем присутствующим.

Владислав Чайка и Дмитрий Фалько

Депутат Владислав Чайка отметил, что бой барабанов уже должен был зарядить участников на победу. Также он пожелал поменьше травматизма и боязни перед соперниками. Он заявил, что николаевские спортсмены показали настолько хорошие результаты, что не осталось ничего, кроме как провести 35-й чемпионат Европы в Николаеве, который собственно должен пройти в мае 2022 года в николаевском спорткомплексе «Надежда». По его словам, местные власти постараются сделать все, чтобы это было на высшем уровне. Также он пообещал, что его общественная организация «Миколаїв – єдина родина» не окажется в стороне и будет помогать в проведении чемпионата.

— Здесь собрались ребята – огромные молодцы, которые занимают первые места на всеукраинских и международных соревнованиях, а долг взрослых – помогать этому виду спорта, помогать развитию юношеского и детского видов спорта. Поэтому мы будем прославлять наш город, - заявил Чайка.

Советник главы Николаевской ОГА по вопросам спорта Евгений Степанюк вместе с и.о. начальника Южного межрегионального управления Министерства юстиции Романом Возняком пожелали участникам побед.

Также Президент киокушинкай каратэ Украины Дмитрий Николаев отметил, что прошлый год был очень богат на победы за последние 10 лет и «такого звездопада еще никогда не было за нашу историю». Он пожелал всем честных побед, но призвал не огорчаться в случае проигрыша, ведь это нужный опыт.

Дмитрий Николаев

Прежде чем приступить к соревнованиям Дмитрий Николаев вручил Диплом «Лучшего спортсмена 2021 года»:

- чемпионке Мира среди юниорок Польша KWF 2021, победительнице 34-го чемпионата Европы KWF 2021 Анастасии Давиденко; - серебряному призеру чемпионата Мира среди юношей Ярославу Филимонову; - серебряному призеру чемпионата Мира среди юношей Польша KWF 2021, серебряному призеру 34-го чемпионата Европы KWF 2021 Станиславу Струкуленко; - бронзовой призерке чемпионата Мира Польша KWF 2021 Дарье Ипатенко; - бронзовому призеру чемпионата Мира среди юношей Польша KWF 2021 Сергею Полищуку; - бронзовому призеру 34-го чемпионата Европы KWF 2021 среди юниоров Артему Багринцу; - бронзовой призерке 34-го чемпионата Европы KWF 2021 Софие Шинкарук;

- бронзовому призеру 34-го чемпионата Европы KWF 2021 Кузьме Кузьменко.

Президент киокушинкай каратэ Украины Дмитрий Николаев сообщил, что уже проведены зимние сборы, по результатам которых в сборной команде Украины от Федерации будет выступать 40 спортсменов.

Также вручили награды за развитие данного вида спорта Дмитрию Фалько, Владиславу Чайке, Евгению Степанюку и Роману Возняку.

После этого спортсмены и почетные гости сделали совместное фото и приступили к сражениям на двух татами. Участникам запрещено применять следующие приемы в отношении своего противника: прямые удары в голову и лицо, в пах, в спину и в суставы.

Перед схваткой тренеры давали наставления своим подопечным, а также подсказывали и поддерживали во время самого поединка. Не обошлось без падений, незначительных травм и слез от поражения.

Напомним, как в сентябре 2021 года на Соборной площади в Николаеве прошел фестиваль по единоборствам – спортсменам и тренерам вручили денежное вознаграждение и грамоты.