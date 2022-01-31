Испанский теннисист Надаль победил россиянина на Australian Open-2022 и завоевал 21-й титул турниров Большого шлема

Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 (Australian Open) и завоевал рекордный 21-й титул турниров Большого шлема.

Об этом идет речь на сайте турнира.

В финале в мужской сетке первого в этом сезоне турнира Большого шлема Australian Open Надаль встретился со второй ракеткой мира. Поединок с россиянином длился почти 5 с половиной часов – это второй по продолжительности финал турниров Большого шлема.

Первые два сета выиграл Медведев, однако испанский теннисист сумел обыграть своего соперника в следующих трех сетах.

Так Надаль обновил рекорд, до этого делившийся с Новаком Джоковичем и Роджером Федерером — у них было по 20 побед на турнирах Большого шлема. Теперь у Надаля их 21.

Впервые Надаль торжествовал на Australian Open еще в 2009 году. Львиная доля его побед во Франции — 13. Также он 4 раза выигрывал на Отрытом чемпионате США (US Open) и дважды — на Уимблдоне (Великобритания).

Напомним, сразу 5 представительниц Украины сыграют на теннисных турнирах в австралийском Мельбурне.