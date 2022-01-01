Форвард «Динамо» перешел в итальянский клуб, а лидер киевлян отказался от аренды в «Монако»

Владислав Супряга Итальянская «Сампдория» сообщила о переходе нападающего «Динамо» Владислава Супряги.

Об этом сообщает «Трибуна».

Клуб арендовал игрока с правом выкупа. Киевский клуб подтвердил информацию об аренде игрока. «Динамо» сообщило, что Супряга отдан в аренду до конца этого сезона. Ранее сообщалось, что Супряга переходит в генуэзский клуб в аренду на 18 месяцев с правом выкупа в размере 7,5 миллионов евро.

Как сообщает YouTube-канал «ТаТоТаке», клуб «Монако» хотел арендовать у «Динамо» Виктора Цыганкова. Аренда предусматривала право выкупа за 20 миллионов евро. Цыганков отверг это предложение, так как не хотел продолжать карьеру во Франции. Также его не устраивал вариант с арендой.

Напомним, ранее защитник Виталий Миколенко перешел в «Эвертон» из киевского «Динамо» за 23 миллиона евро.