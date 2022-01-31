Кристиан Эриксен, переживший сердечный приступ на Евро, вернулся в большой футбол и сыграет в Премьер-лиге

Лондонский клуб «Брентфорд» подписал контракт до конца сезона с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном.

Об этом сообщается на сайте клуба.

29-летний футболист прошел медицинское обследование, осталось уладить вопрос с его разрешением на работу в Британии и карантинными нормами. Кристиан ранее играл за английский «Тоттенхэм», где стал звездой европейского футбола.

«Брентфорд» в этом сезоне впервые за долгое время вышел в Английскую премьер-лигу, стал одним из открытий чемпионата, но тем не менее, ему еще придется побороться, чтобы остаться в элите.

Напомним, Кристиан Эриксен неожиданно упал на газон без сознания в конце первого тайма матча Евро-2020 Дания – Финляндия (0:1). Врачи выбежали на поле, констатировали остановку сердца и за 10 минут сумели реанимировать футболиста с использованием дефибриллятора. Позднее Эриксену установили кардиостимулятор, что позволит ему продолжить карьеру.