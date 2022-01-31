Сборная Украины по футзалу сенсационно прошла в полуфинал чемпионата Европы

В четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу 31 января сборная Украины обыграла Казахстан.

Казахстан – Украина – 3:5 Голы: 34, Дуглас, 38, Оразов, 40, Оразов – 15, Шотурма, 25, Корсун, 35, Зварыч, 39, Разуванов, 39, Лебедь.

Казахстан называли одним из претендентов на медали – в рейтинге европейских сборных он занимает 4-е место, а Украина – 11-е. Кроме того, украинцы тяжело прошли групповой турнир, когда отчасти благодаря результату параллельного матча прошли в плей-офф.

В четвертьфинале сборная Украины показала характер и отличный настрой, благодаря которому не пропускала большую часть основного времени. Повлиял и забитый пенальти, который позволил украинцам увереннее чувствовать себя против номинальных фаворитов. К решающей части поединка украинцы подошли с преимуществом 3:0, но казахский бразилец Дуглас забил неберущийся гол и отдал точный пас.

Фото - УЕФА

Однако украинцы дважды забили в пустые ворота и за полторы минуты до конца повели 5:2. Впрочем, и за это время казахстанцы пытались отыграться и забили еще один гол. В полуфинале Украина встретится с победителем пары Грузия – Россия.