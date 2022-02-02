Знаменитый вратарь Буффон заявил, что несколько лет назад мог перейти в украинский «Шахтер»

Вратарь итальянской «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал, что мог перейти в украинский «Шахтер» из «Ювентуса».

Об этом сообщает «Трибуна» со ссылкой на YouTube-канал журналиста Нобеля Арустамяна.

– Единственной командой, с которой я, Джанлуиджи Буффон, разговаривал напрямую, был донецкий «Шахтер» в 2015 или 2016 году. Мы и с Луческу поговорили. Это был опыт, который мне казался привлекательным. Против «Шахтера» я играл с «Ювентусом». Это конкурентоспособная команда, которая играет в Лиге чемпионов. Да, может быть, ей трудно пройти стадию 1/8 финала, но это качественная команда с высоким индивидуальным классом игроков.

- Они играют в Лиге чемпионов и могут вылететь в первом раунде плей-офф, а могут дойти до финала. А меня это и интересует. Мне неинтересно играть в самой сильной команде, потому что, вероятно, в лучшей команде я уже играл, наверное, год. В «Юве». В 2005 году, это была наша сильнейшая команда. Но мне интересно играть за тех, кто борется за титулы и может их выиграть. Чтобы я знал, что если я туда попаду, мы сможем немалого добиться, – сказал Буффон.

Напомним, что вратарю исполнилось 44 года, он продолжает выступления. В 2018 году он прервал свою карьеру в «Ювентусе» и на сезон перешел в ПСЖ, затем вернулся в Турин, а оттуда в «Парму» в 2021 году.