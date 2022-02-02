У биатлонистки, которая должна была представлять Украину на Олимпийских играх, обнаружили Covid-19

Украинская биатлонистка Елена Билосюк получила положительный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает Федерация биатлона Украины.

Спортсменка получила положительный результат за три дня до начала Олимпийских игр в Пекине и была вынуждена уйти на самоизоляцию.

Биатлонистка стала первой спортсменкой сборной Украины, заболевшая Covid-19.

«Боялись этого с первого дня. Надеялись, что проскочим и будем спокойными. Сегодня первый спортсмен - Елена Билосюк. Ее готовили практически целый год. Она жертвовала целым сезоном, чтобы готовиться к Олимпиаде. Сегодня ночью была высокая температура, утром немного лучше, но позитивный тест», - сказано в сообщении.

В Федерации добавили, что вероятнее всего в команде будет произведена замена, поскольку начинать Олимпийские Игры с четырьмя спортсменками очень рискованно.

Как известно, Национальный олимпийский комитет Украины обнародовал список из 45 спортсменов, которые представят Украину в XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, среди них так же есть житель Николаева. Спустя два дня, 23 января, Владимир Зеленский записал видеообращение украинским спортсменам, президент пожелал олимпийцам удачи.

Напомним, что за несколько дней до открытия Олимпийских игр в Пекине сообщили о рекордном количестве новых случаев COVID-19 с середины 2020 года.