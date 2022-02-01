Николаевский фристайлист Абраменко и харьковская фигуристка Назарова понесут флаг Украины на открытии Олимпиады в Пекине

Олимпийский чемпион по фристайлу из Николаева Александр Абраменко и серебряная призерка Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию из Харькова Александра Назарова понесут флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Сборная Украины будет представлена 45 спортсменами в 12 дисциплинах.

«Это большая честь для меня нести флаг своей страны, которую прославляешь на каждых стартах. Я об этом давно мечтал и рад, что мне поручили такую ответственную миссию. Чувствую гордость и волнение одновременно», - заявил Абраменко.

Александра Назарова отметила, что еще на зимних Играх-2018 в Пхенчхане она очень стремилась стать знаменосцем, но понимала, что для нее это дебютное соревнование такого уровня. Сейчас де она очень счастлива разделить такой торжественный момент со своим коллегой по командей и всей Украиной.

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 4 февраля.

Напомним, что Нацкомитет утвердил состав сборной Украины на зимние Олимпийские Игры в Пекине – Николаевскую область представит один спортсмен - фристайлист Александр Абраменко. На его счету уже есть одна золотая медаль зимних Олимпийских игр в 2018 году.