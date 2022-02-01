Николаевский паралимпиец выиграл этап Кубка мира по биатлону

Николаевский паралимпиец Максим Яровой победил на этапе Кубка мира по биатлону, который проходил в шведском Эстерсунде.

Об этом сообщили в Николаевском инваспорте.

В эстафете по биатлону (спринт) в классе сидя Яровой и представитель Тернопольской области Тарас Радь завоевали «золото».

Напомним, что Максим Яровой является победителем Зимних Паралимпийских игр в Южной Корее в 2018 году. Сейчас Максим в составе национальной сборной Украины готовится к Паралимпийским играм в Пекине, которые пройдут 4-13 марта. Николаевец находится на учебно-тренировочном сборе в городе Пассо де Лавац (Италия).