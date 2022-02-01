Онуфриев, Барнис и «Надежда» помогли МБК «Николаев» обыграть «Тернополь»

В чемпионате Украины 3 февраля МБК «Николаев» обыграл на своем паркете «Тернополь».

МБК «Николаев» - «Тернополь» - 74:72 ОТ (11:21, 14:10, 18:19, 20:13, 11:9) Н: Крик 21+7 передач, Барнис 19+11 подборов, Радунич 11+9 подборов, Херст 10, Тищенко 6, Онуфриев 4+7 подборов, Кожемякин 2, Уолли 1, Дубоненко, Хохоник. Т: Мюрри 24, Луценко 14, Джонс 10, Домаркас 9, Сандул 6, Бояркин 6, Фурстингер 3+10 подборов, Дашич.

В этом матче самыми ценными игроками для «Николаева» стали американец Барнис и украинец Онуфриев. Трой выдал лучший матч за свою карьеру в Николаеве, он помог отыграть отставание в основное время и забросил во многом решающие очки в овертайме.

Онуфриев добавил команде силы в микроэпизодах, результатом которых стала победа. Например, в последнюю минуту основного времени отдал результативный пас, а затем вытащил мяч из аута. Возрастной Онуфриев во многих эпизодах отзащищался и от больших, и от маленьких игроков соперника, а также сделал важнейшие подборы. Онуфриев заработал рейтинг плюс-минус +14, т.е. за 25 минут его пребывания на площадке команда набрала на 14 очков больше противников.

Отметим и старания других игроков, у которых было желание победить. Пускай не весь матч, но вторую половину и овертайм «Николаев» провел с должной мотивацией. Тут свою роль сыграли болельщики в «Надежде». Они опять повлияли на счет матча. В одном случае тернопольский легионер Лаки Джонс был настолько подавлен шумом «Надежды», что не попал два важных штрафных.

Впрочем, не стоит забывать и об ошибках. Неясно, почему на скамейке остался защитник Уокер. Другой легионер Уолли не показал результативной игры, и часто казалось, что на площадке не хватает качественных действий от Уокера в розыгрыше мяча.

Фото – Facebook-страница МБК «Николаев»

«Николаев» не может избавиться от провалов в защите и нестабильности в наборе очков. Да, молодцы, что в третьей четверти вернулись в игру, но пропускать рывок -11 очков было необязательно. Атаки на последней минуте основного времени нужно было доводить до попадания. Тогда бы разница стала минимум +5, и матч закончился бы без лишних нервов.

В конце последней четверти и овертайма было много ошибок в защите. Нельзя давать столько шансов забить издали. К счастью, решающий бросок у «Тернополя» оказался неточным. И в течение всей игры «Николаев» давал соперникам много бросать без существенного сопротивления. Если бы тернопольцы показали лучшую реализацию, то игра закончилась бы в их пользу.