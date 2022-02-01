В Пекине проходит церемония открытия Олимпийских игр – 2022 – николаевский фристайлист и харьковская фигуристка вынесли флаг Украины

В пятницу, 4 февраля, проходит торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине. В ней примут участие 95 стран. В частности, Украину представят 45 спортсменов.

Прямую трансляцию ведет «Eurosport».

На самом деле Олимпиада уже началась. Первые соревнования прошли в Китае 2 и 3 февраля. Эти дни считаются «минус первым» и «минус вторым», так как официальное открытие состоится сегодня, 4 февраля.

На церемонии открытия президент Си Цзиньпин примет около 20-ти мировых лидеров. В церемонии открытия примут участие президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Польши Анджей Дуда, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и фактический правитель Саудовской Аравии наследный принц Мохаммед бин Салман.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адганом Гебреесус и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также примут участие в церемонии.

Отметим, что официальные лица США, Австралии и Великобритании заявили о «дипломатическом бойкоте» Олимпиады в Пекине.

При этом, не будет и президента Украины Владимира Зеленского, это связано с тем, что на ближайшие дни у него запланирован ряд важных встреч с лидерами европейских стран.

Как известно, украинские спортсмены будут будут представлять нашу страну в 12 спортивных дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

В состав Олимпийской команды входят четыре Олимпийских чемпиона, а именно: биатлонистки Елена Белосюк (Подгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко, а также 3 призера Юношеских Олимпийских игр – фигуристы Александра Назарова и фигуристы Александра Назарова.

Отметим, что Николаевскую область в сборной представляет только один спортсмен - фристайлист Александр Абраменко. На его счету уже есть одна золотая медаль зимних Олимпийских игр в 2018 году. В частности, Абраменко вместе с харьковской фигуристкой Назаровой вынесли флаг Украины на открытии Олимпиады в Пекине.

Напомним, что украинским спортсменам на зимней Олимпиаде рекомендовали не стоять рядом с россиянами, если те развернут флаг.