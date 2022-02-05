Китай в десять раз занизил официальные расходы на проведение Олимпиады, - СМИ

Несмотря на официальный бюджет Зимней Олимпиады-2022 в 3,9 миллиарда долларов, на самом деле Китай мог потратить на организацию Игр в 10 раз больше – по меньшей мере 39,5 млрд долларов.

Об этом пишут Business Insider и «Экономическая правда».

По официальным данным, бюджет пекинской Олимпиады – 3,9 млрд, из которых 880 миллионов покроет МОК. Для примера – расходы на зимние Игры в Сочи в 2014 году достигли 60 миллиардов долларов.

Однако, скорее всего, Китай скрывает реальную стоимость своей сметы. Расследование Business Insider показало, что реальные расходы на подготовку в десять раз больше официальной цифры – около 38-39 миллиардов.

Так, к открытию соревнований запустили сверхбыстрый поезд Fuxing, который двигается со скоростью 350 километров в час и в нем есть 5G. Только на строительство дороги потратили 9,2 млрд. Среди новостроек Игр-2022 – самый большой в Азии конькобежный стадион на 12 тысяч мест.

На поселок в центре Пекина для 2,3 тысячи спортсменов страна потратила 3,16 млрд долларов. По данным экспертов, около 442,9 миллиона долларов стоили площадки для бобслея, скелетона, санного спорта и горных лыж в Яньцине, еще 773,5 миллиона – линия метро в Пекине, построенная специально для зимних Игр.

Напомним, что церемония открытия Зимней Олимпиады прошла 4 февраля.