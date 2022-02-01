Боксер Усик дебютировал в футболе – он прорекламировал клуб, который спонсирует его бизнес-партнер

Украинский боксер-тяжеловес, чемпион мира по трем версиям Александр Усик сыграл за житомирское «Полесье» в товарищеском матче.

Трансляцию поединка вел YouTube-канал чемпионата украинской первой лиги.

Матч «Полесье» - «Верес» проходил на товарищеском турнире в Турции. Усик вышел на замену вместо Филиппа Будковского – другого новичка «Полесья» на 77-й минуте. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу житомирского клуба, Усик результативными действиями не отличился.

Напомним, что «Полесье» выступает в чемпионате первой лиги и стремится выйти в Премьер-лигу. Главный спонсор клуба – совладелец сети АТБ Геннадий Буткевич, который поддерживает «Полесье» через компанию BGV Group.

Как сообщала «Трибуна», Буткевич активно вкладывает средства в месторождения редкоземельных металлов, урана и графита в Житомирской и Кировоградской областях. Возможно, сотрудничество с «Полесьем» – как раз один из путей, благодаря которому можно развивать это направление бизнеса. Состояние Буткевича – 530 миллионов долларов.

Буткевич и Усик

Ранее корпорация АТБ была спонсором Усика – он выходил с её рекламой на свой дебютный бой в супертяжелом весе. Кроме того, Усик появлялся на публике вместе с Будкевичем, и стал амбассадором «Полесья».

Вероятнее всего, что дебют Усика станет хорошей рекламной акцией для клуба, про который некоторое время будут говорить не меньше, чем про «Динамо» и «Шахтер».