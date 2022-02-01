Украина и Россия играют в полуфинале чемпионата Европы по футзалу. ОНЛАЙН

Сборные Украины и России 4 февраля играют в полуфинале чемпионата Европы по футзалу.

Матч проходит в Амстердаме. Украина в этом поединке не является фаворитом. В рейтинге футзальных сборных УЕФА Украина идет на восьмом месте, а Россия на первом.

Но в четвертьфинале украинцы сенсационно обыграли одного из претендентов на медали Казахстан (5:3), а Россия прошла Грузию (3:1). Помимо всем понятного противостояния Украины и представителей страны-агрессора, в матче есть и спортивная составляющая. В 2000-х игры Украины и РФ были принципиальным дерби и зачастую сборные встречались в важнейших международных поединках.

Видеотрансляцию ведут телеканал UA:Перший и его подразделение «Суспільне спорт».

Текстовая онлайн-трансляция:

11. Украина играет в пять полевых с пустыми воротами. Наши футзалисты пошли на риск, но пытаются забить сопернику за счет большинства.

9. Грубо сыграли против украинца Журбы. Но пока по командным фолам ситуация сложная для Украины – пять за половину тайма. Каждое следующее будет пробиваться со стандарта, пенальти с 10 метров.

7. Сборная Украины с переменным успехом пытается избавиться от прессинга россиян. Соперники при первой же возможности бьют по воротам Украины, но наш голкипер Цыпун уже выдал три сейва.

4. Украинцы больше нервничают в начале игры. Отсюда и потери мяча, и неуверенность. Хотя россияне пока не выглядят сильнее Казахстана.

2-я минута. 0:1 После дальнего удара Украина пропустила гол. Неуверенно сыграл наш вратарь.

18:00 Поединок стартовал. Украинцы начали с центра площадки.

17:57 Прошло представление участников матча, прозвучали национальные гимны сборных. Украину в зале поддерживает большая группа болельщиков. Состав сборной Украины на игру:

17:52 Напомним, что Украина впервые за 17 лет вышла в полуфинал Евро. Победа на этой стадии гарантирует как минимум серебряные медали.