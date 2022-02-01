«Путин – х**ло»: Российский футбольный союз обратился в УЕФА с жалобой на украинских болельщиков во время матча по мини-футболу

Российский футбольный союз (РФС) направил обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), потребовав открыть дисциплинарное расследование по итогам полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины.

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению, «Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу».

«Во время матча, состоявшегося 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и в числе прочего содержали призывы к убийству российских граждан», - говорится в сообщении.

«Согласно регламенту турнира, национальные ассоциации несут ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, членов, болельщиков и любых лиц, выполняющих функции на матче от их имени, и могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям. В связи с этим РФС обратился к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство с целью рассмотрения и принятия решения по итогам описанных инцидентов», - добавлено в заявлении.

Как известно, 4 февраля украинская сборная по футзалу проиграла россиянам в полуфинале Евро-22 со счетом 3:2. Во время матча болельщики пели гимн Украины, «Червону руту», а также известную кричалку о президенте РФ Владимире Путине «Путин - х**ло». Администрация арены несколько раз обращалась к болельщикам с просьбой не скандировать эту речевку.

Збірні України та Росії вперше зустрічаються у півфіналі Євро-2022 з футзалу. Зараз рахунок 2:1 на користь Росії. Вболівальники скандують «Путін—Х*уло», а їх просять зупинити пісні «неспортивного характеру» pic.twitter.com/TMLUDHKGmZ — hromadske (@HromadskeUA) February 4, 2022

Примечательно, что российский комментатор Аркадий Белый после игры рассказал, что из-за кричалок украинских болельщиков ему пришлось использовать интершум во втором тайме.

- Я, когда комментировал игру, слышал в трансляции оскорбительные выкрики с трибун. Нам пришлось включить интершум, чтобы заглушить оскорбительные выкрики, - сказал он.

Напомним, в июне прошлого года в Госдуме РФ призвали УЕФА запретить украинским болельщикам вход на матчи «Евро-2020» из-за кричалки про Путина.

Также напомним, как в Киеве сотрудники патрульной полиции и военнослужащие во время репетиций парада к 30-летию Независимости Украины использовали кричалку «Путин – х*йло».