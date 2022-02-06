Украинская волейболистка стала звездой TikTok после импровизированного танцевального батла

Центральная блокирующая украинского волейбольного клуба «Прометей» Юлия Герасимова стала настоящей звездой TikTok после матча 4-го тура Лиги чемпионов, во время которого она устроила импровизированный батл с соперницами из польского «Девелопресса».

Видео, опубликованное на канале rocket_sport уже набрало более 28 миллионов просмотров.

5-кратная чемпионка Украины в первом сете устроила импровизированный батл с кем-то из соперниц. В то время, как судьи смотрели видеоповтор, чтобы определить, было ли у кого-нибудь из спортсменок касание сетки, Герасимова устроила импровизированный батл с соперницами.

Юлия Герасимова – 32-летняя волейболистка родом из Одессы. Выступает на позиции центральной блокирующей. Игрок сборной. В составе сборной стала победительницей Евролиги в 2017 году. Участница трех чемпионатов Европы.

В составе южненского «Химика» пять раз выигрывала в чемпионате Украины и играла в полуфинале континентального Кубка вызова (2014/15).

С 2016 года выступала за турецкие команды из Анкары. В конце 2021 заключила контракт с «Прометеем» из Днепропетровской области.

Окончила педагогический университет в Южном. Замужем за баскетболистом Денисом Парвадовым.

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины опубликовали ролик с участием военнослужащего, станцевавшего под одну из известных песен . Видео было опубликовано в Twitter ВСУ и быстро стало «вирусным».