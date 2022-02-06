Еще одна украинская биатлонистка на Олимпийских играх получила положительный тест на COVID-19

прочтения: 423
06.02.2022 17:20

Украинская биатлонистка Дарья Блашко получила положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает Biathlon.com.ua.

«В преддверии второго старта Олимпиады в биатлоне наша женская команда потеряла еще одну боевую единицу в своем составе. К сожалению, два подряд теста на коронавирус, сданные Дарьей Блашко, оказались положительными. Спортсменка переведена в режим изоляции и не сможет поучаствовать в завтрашних индивидуальных гонках, несмотря на то, что в старт-листе она заявлена под 79-м номером», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что спортсменка чувствует себя хорошо. Но для выхода из режима изоляции ей необходимо сдать два отрицательных теста с интервалом в не менее 24 часов.

По информации «Суспільне», 26-летняя Блашко была одной из четырех спортсменок, которые оставались в распоряжении женской команды. Елена Белосюк первой получила положительный тест на коронавирус, ее должна заменить Анастасия Меркушина.

Следующей гонкой после индивидуальной на Олимпиаде-2022 станет женский спринт, который состоится в пятницу, 11 февраля. Так что у биатлонистки будет четыре дня для того, чтобы сдать два отрицательных теста на коронавирус.

«Отсутствие Блашко означает, что у Украины будет неполная квота в женской индивидуальной гонке. В распоряжении главного тренера женской команды Уроша Велепа остаются Юлия Джима, Ирина Петренко и Валентина Семеренко - Елена Белосюк и Дарья Блашко теперь на самоизоляции», - говорится в сообщении.

Для Дарьи Блашко Олимпиада-2022 должна стать дебютной в карьере. Она – единственная представительница женского состава сборной Украины, не имеющая опыта выступлений на этом уровне.

Напомним, украинский фигурист Иван Шмуратко получил положительный результат теста на коронавирус за день до начала международных соревнований.

    Фотофакт