Еще одна украинская биатлонистка на Олимпийских играх получила положительный тест на COVID-19

Украинская биатлонистка Дарья Блашко получила положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает Biathlon.com.ua.

«В преддверии второго старта Олимпиады в биатлоне наша женская команда потеряла еще одну боевую единицу в своем составе. К сожалению, два подряд теста на коронавирус, сданные Дарьей Блашко, оказались положительными. Спортсменка переведена в режим изоляции и не сможет поучаствовать в завтрашних индивидуальных гонках, несмотря на то, что в старт-листе она заявлена под 79-м номером», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что спортсменка чувствует себя хорошо. Но для выхода из режима изоляции ей необходимо сдать два отрицательных теста с интервалом в не менее 24 часов.

По информации «Суспільне», 26-летняя Блашко была одной из четырех спортсменок, которые оставались в распоряжении женской команды. Елена Белосюк первой получила положительный тест на коронавирус, ее должна заменить Анастасия Меркушина.

Следующей гонкой после индивидуальной на Олимпиаде-2022 станет женский спринт, который состоится в пятницу, 11 февраля. Так что у биатлонистки будет четыре дня для того, чтобы сдать два отрицательных теста на коронавирус.

«Отсутствие Блашко означает, что у Украины будет неполная квота в женской индивидуальной гонке. В распоряжении главного тренера женской команды Уроша Велепа остаются Юлия Джима, Ирина Петренко и Валентина Семеренко - Елена Белосюк и Дарья Блашко теперь на самоизоляции», - говорится в сообщении.

Для Дарьи Блашко Олимпиада-2022 должна стать дебютной в карьере. Она – единственная представительница женского состава сборной Украины, не имеющая опыта выступлений на этом уровне.

Напомним, украинский фигурист Иван Шмуратко получил положительный результат теста на коронавирус за день до начала международных соревнований.