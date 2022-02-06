Сборная Украины уступила Испании в борьбе за «бронзу» на чемпионате Европы по футзалу

Сборная Украины заняла четвертое место на чемпионате Европы по футзалу. В борьбе за «бронзу» на Евро украинцы уступили Испанию со счетом 1:4.

Об этом сообщает «Суспільне».

Украина и Испания начинали заключительный соревновательный день на чемпионате Европы по футзалу. Перед этим в пятницу, 4 февраля, обе команды проиграли свои полуфиналы России и Португалии в соответствии со счетом 2:3.

Матч против Испании был последней попыткой Украины выиграть первые медали на чемпионате Европы за 19 лет. В 2001 и 2003 годах украинцы завоевали серебряные награды турнира, после чего с Евро-2005 не проходили даже в полуфинал.

Испания же на Евро-2022 уже повторяла один из самых плохих результатов в истории. В 2003 и 2014 годах испанцы становились бронзовыми призерами – ниже третьего места команда ни разу не финишировала. Поэтому в случае поражения испанцы установили бы антирекорд.

Первый же тайм матча Украина – Испания закончился в пользу пиренейцев. Испанцы имели возможность открыть счет еще в начале, однако капитан команды Карлос Ортис попал в штангу. А впоследствии несколько сэйвов сделал голкипер Кирилл Цыпун.

Украинцы сами могли открыть счет в первом тайме, но ни Абакшин, ни Журба не смогли пробить голкипера Гесуса Герреро. А вот Испания все же открыла счет – Мигель Мелладо пробил точно в девятку ворот сборной Украины.

Еще до перерыва украинцы сравняли счет: Корсун вывел передачей Чернявского, отличившегося голом. Однако ничейный счет держался меньше минуты: Солано снова вывел вперед команду в конце первого тайма.

Во втором тайме счет долгое время держался почти неизменным. Но на 30-й минуте Испания все же забила третий гол: после розыгрыша углового дальним ударом поразил Боис. Через минуту Адольфо Фернандес поразил пустые ворота Украины.

Украина имела моменты, чтобы сократить расстояние в счете и попытаться сразиться за ничью. Но Испания в завершающий отрезок матча не пропускала.

Фото: УЕФА

Напомним, Российский футбольный союз (РФС) направил обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), потребовав открыть дисциплинарное расследование по итогам полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины.