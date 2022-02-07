Гандболистки николаевского «Реала» победили дома киевский «Спартак»

В чемпионате Украины по гандболу в женской Суперлиге 5 февраля николаевский «Реал» обыграл дома столичный «Спартак».

Об этом сообщается на Facebook-странице николаевского клуба.

«Реал» – «Спартак-ШВСМ» (Киев) – 41:22 Р: Дереклеева – 13 мячей, Слободян – 7, Сытенькая – 5, Бондаренко – 4, Божко, Фроляк – по 3, Переходова – 2, Кошляк, Макухина, Серман, Чернышева – по 1.

Команда Александра Гурского одержала пятую победу над «спартаковками» в этом сезоне. У главного снайпера «Реала» Анастасии Дереклеевой после этого поединка 155 заброшенных мячей и она – лучший бомбардир чемпионата. У Елены Божко 108 точных бросков и шестое место в списке бомбардиров.

У николаевских гандболисток 12 побед в 21 матче и третье место в турнирной таблице.