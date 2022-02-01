Футболиста «Манчестер Юнайтед» подозревают в изнасиловании – его карьера разрушена, он стал изгоем

Футболиста «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда подозревают в изнасиловании и угрозах убийством.

Об этом сообщает «Трибуна».

Ранее бывшая девушка Гринвуда Хэрриет Робсон выложила в сторис Instagram жуткие фото. У нее сильно разбита губа, а также много гематом разного размера: на руках, ногах и лице. В одной из сторис Робсон пишет: «Для всех, кто хотел знать, что Мэйсон Гринвуд на самом деле делает со мной». Следом девушка выложила аудиозапись, на которой слышен голос Гринвуда. На опубликованной записи футболист очень грубо принуждал Хэрриет к сексу. Хэрриет и Мэйсон расстались несколько месяцев назад. Аудио, которое опубликовала Робсон, записано 22 октября.

В январе Гринвуда арестовали по подозрению в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством своей девушке. Спустя несколько дней англичанина выпустили под залог, но, несмотря на это, он не будет тренироваться и играть за «МЮ».

Футбольный симулятор FIFA 22 уже убрал Гринвуда из игры: в режиме быстрого матча место на левом фланге «МЮ» занял молодой Антони Эланга. Компания Nike, спонсировавшая Гринвуда, объявила о завершении сотрудничества с футболистом. Также от Гринвуда в соцсетях отписались его одноклубники: Погба, Кавани, Де Хеа, Теллес и Рэшфорд.

Напомним, в сентябре 2020 Гринвуд и Фил Фоден во время выезда сборной Англии в Исландию привели в отель несколько местных девушек, нарушив тем самым карантин и строгий внутренний протокол для игроков сборной Англии. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт наказал игроков исключением из заявки на матч с Данией, а исландская полиция – штрафом каждого на 1360 фунтов.