«Хотела реабилитироваться за эстафету, но горы ее наказали»: Украинская биатлонистка Семеренко покидает Олимпийские игры

Биатлонистка Валентина Семеренко вынуждена покинуть Олимпийские игры. В скором времени девушка вернется в Украину.

Как передает Сhampion, об этом сообщает президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Бринзак.

Бринзак уточнил, что во время гонги биатлонистке стало плохо.

- Как я понял, Валентина потеряла сознание или была близка к этому - закружилась голова и она не смогла продолжать гонку. После обследования в клинике решили отправить ближайшим самолетом домой, - сказал он.

Для 36-летней Семеренко Олимпийские игры в Пекине стали пятыми в ​​карьере.

- Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала быстро, но с горами шутки короткие, они ее наказали, - добавил Бринзак.

Президент ФБУ уточнил, что вместо Валентины Семеренко будет заявлена 27-летняя Анастасия ​​Меркушина.

Как известно, лучшей из украинок в биатлоне стала Юлия Джима, занявшая 10 строчку, Ирина Петренко финишировала 11-ой.

Напомним, что это уже третий спортсмен с категории «биатлон», который был вынужден покинуть международные соревнования. Ранее украинская биатлонистка Елена Билосюк заболела коронавирусом. После нее положительный результат теста на Covid-19 получила Дарья Блашко.