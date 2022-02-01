Новым главным тренером МБК «Николаев» станет Виталий Черний

Виталий Черний возвращается в МБК «Николаев», он станет новым главным тренером команды.

Об этом сообщается на Facebook-странице клуба.

В МБК намерены провести пресс-конференцию, на которой подпишут контракт с Чернием. Ранее в МБК «Николаев» вернулся бывший помощник Черния, американец Терренс Мерфи.

Отметим, что и.о. главного тренера команды сейчас является Александр Цикалюк, который, вероятно, останется работать в системе клуба. Ранее он сменил на должности латвийца Арниса Вецвагарса.

Напомним, что Черний возглавлял МБК «Николаев» в 2018-2020 годах и с ним клуб занимал 5 и 7 места в чемпионате Украины. После «Николаева» Черний был главным тренером «Прометея» из Днепропетровской области, но ему не удалось наладить игру чемпионской команды. Также Черний ранее возглавлял сборную Украины по баскетболу, а известным как тренер стал в БК «Киев», в котором создал сильную команду из украинских игроков.

Отметим, что возвращение Черния обезопасит руководство МБК «Николаев» от недовольства болельщиков, которые очень позитивно относятся к специалисту. Вряд ли в этом сезоне МБК «Николаев» удастся пробиться в плей-офф, но у Черния будет время начать строительство команды на свое усмотрение, без морального давления и боязни ошибиться.

Также Черний известен своим умением работать с молодыми украинскими игроками. Возможно, его появление в клубе поможет исправить упущения прошлых годов, подтянуть в команду перспективных баскетболистов из дубля или других команд.