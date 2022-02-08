«Он мне снился два дня, я спать не мог», - капитан футзальной сборной Украины о незабитом РФ пенальти

Капитан сборной Украины по футзалу Петр Шотурма рассказал о нереализованном пенальти в полуфинальном матче Евро-2022 против России при счете 2:3.

Об этом сообщает «Tribuna.com».

- Как капитан взял на себя ответственность – удача была не на моей стороне. Подойдя к мячу, почувствовал, представил, сколько болельщиков за моей спиной, конечно, я хотел забить. Эта возможность на всю жизнь уже – я буду думать об этом пенальти, он мне и снился два дня, я спать не мог. Но так случилось, поэтому могу принести извинения болельщикам – мне теперь с этим жить.

- А так, это еще один шаг в моей жизни – мне много писали слова поддержки, много было и хейта. Один тренер сказал, что пройдя через такое, становишься сильнее. Так и есть – за это Евро мы стали еще сильнее, - отметил Шотурма.

Напомним, что в концовке этого матча у сборной Украины были и другие шансы сравнять счет, незабитый пенальти стал лишь одним из факторов проигрыша.