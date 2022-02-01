Знаменитая николаевская саблистка Харлан решила продолжить карьеру и снова попасть на Олимпиаду

Николаевская саблистка Ольга Харлан решила продолжить свою карьеру до Олимпиады в 2024 году.

Об этом она написала в своем Instagram.

«Последние два года были сложными для моей жизни и карьеры. Пройдя через падения и разочарования, сил подняться было все меньше и меньше… Но мое самое лучшее лекарство – это время. И у меня оно было, чтобы осознать, все взвесить и решить. Решить, что я хочу продолжить этот нелегкий путь к мечте. Начать с чистого листа, и в оставшиеся 2,5 года отдаться, все-таки, любимому делу и своим целям. Так что до встречи на дорожке», - написала она.

Харлан 31 год, на наивысшем уровне она выступает с 17 лет. На Олимпиаде в Токио Ольга неудачно завершила свои выступления. Это дало почву для предположений, что лидер сборной Украины по фехтованию может завершить карьеру. Также Харлан после Олимпиады попробовала свои силы на ТВ, она стала участницей шоу «Танцы со звездами».

«Трибуна» сообщает, что Харлан уже вернулась к тренировкам. С этого понедельника она работает со сборной Украины на олимпийской базе в Конче-Заспе. Возвращение на дорожку планируется на этапе Кубка мира, который пройдет в Афинах в начале марта.