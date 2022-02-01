В Пекине до сих пор решают, что делать с допинг-тестом российской олимпийской чемпионки, её могут не наказать

Причиной переноса награждения российской сборной по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине стал допинг-тест 15-летней Камилы Валиевой.

Об этом сообщает «База» со ссылкой на издание Inside the Games.

Ранее в Пекине должна была пройти церемония награждения призеров командных соревнований по фигурному катанию, в которых сборная России завоевала золотые медали. Сначала ее планировали провести 7 февраля, затем перенесли на вторник, а позже – отложили на неопределенный срок. Тогда в Международном олимпийском комитете заявили, что возникшая ситуация требует юридических консультаций, но не стали сообщать, что произошло.

По сведениям журналистов, проба, взятая у Валиевой во внесоревновательный период, показала наличие некоего вещества, которого не должно быть в организме спортсменов. Как указывает издание «The Guardian», этот препарат не влияет на спортивные результаты.

По данным российских спортивных журналистов, в допинг-пробах Валиевой, которые были сданы ещё в декабре, были обнаружены «ничтожно малые» дозы вещества триметазидина. Это вещество относится к так называемым сердечным лекарствам.

Валиевой 15 лет, а по правилам Антидопингового кодекса спортсмены младше 16 лет обычно не могут быть признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Сегодня в ситуации целый день разбирались спортивные юристы и завтра в Пекине должны озвучить какое-то решение.

«Спорт-Экспресс» сначала опубликовал, а потом удалил информацию, что Валиеву не допустят до личного турнира и отстранят от соревнований, пишет «Сноб». Высказывалось предположение, что сборную России лишат золотых медалей командного турнира.