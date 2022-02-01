«Не Олимпиада, а страшный сон»: сборную Украины с николаевцем Абраменко сняли с командного турнира

10 февраля сборная Украины по фристайлу должна была выступить в первом командном турнире по лыжной акробатике на Зимних Олимпийских играх в Пекине. Но в старт-листе на соревнования украинская команда отсутствует. Данную информацию подтвердили в Национальном Олимпийском коммитете, а также николаевский олимпийский чемпион Александр Абраменко.

Об этом сообщает интернет-журнал NikLife.

«Не Олимпиада, а страшный сон», — эмоционально отреагировал на данную новость Абраменко в Instagram.

Причиной снятия сборной с соревнований стали положительные тесты на коронавирус у Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад.

«В рамках чинного протоколу Ігор в Пекіні олімпійська місія України провела консультації з медичною службою Оргкомітету Ігор-2022 та Міжнародного Олімпійського Комітету, службами підтримки атлетів та службою здоров’я селища, яка безпосередньо підпорядковуються медичній службі Китайської Народної Республіки, ковідслужбою, під час яких були обговорені можливі подальші кроки задля якнайшвидшого відновлення наших олімпійців.Наразі спортсмени ізольовані і їм надана належна медична допомога», — сообщили в НОК.

Также в старт-листе не оказалось сборной Казахстана. Таким образом соревноваться за медали 10 февраля будут только шесть из восьми сборных — Беларусь, Канада, ОКР, Швейцария, США, Китай.

Стоит отметить, что украинскую сборную на зимней Олимпиаде представляют действующий олимпийский чемпион Александр Абраменко, Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк, а также Анастасия Новосад и Ольга Полюк. Они должны были соревноваться в трех турнирах в Пекине: командном, а также мужском и женском.

Пока что речь идет только о снятии Украины с командного турнира, но не означает, что лыжные акробаты пропустят и следующие женские и мужские соревнования. Для участия спортсмены должны подойти к турнирам, не имея положительных тестов на коронавирус.